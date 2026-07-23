СБУ выявила очередные факты применения рф боеприпасов с обедненным ураном - уровень радиации превышал норму в 80 раз

Служба безопасности Украины выявила еще 6 фактов применения рф боеприпасов с обедненным ураном во время обстрелов Черниговщины - это обнаружили в российских ударных дронах типа "Герань-2", сообщили в СБУ 23 июля, пишет УНН.

Контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали новые факты применения рф против Украины боеприпасов с обедненным ураном. Опасные составляющие обнаружены в ударных дронах типа "Герань-2", которыми рашисты атаковали Черниговщину в течение апреля-июня 2026 года. Как выяснило расследование, враг использует радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, которые приспособил для использования на своих БпЛА - сообщили в СБУ.

Во время осмотра мест "прилетов" российских беспилотников и радиологического обследования их боевых частей следственно-оперативная группа и специалисты ГСЧС, по данным СБУ, "зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз". "В то же время уровень гамма-излучения отдельных обломков вражеских дронов составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, при допустимой санитарной норме 0,3 мкЗв/ч. Такой радиационный фон несет непосредственную угрозу здоровью человека и окружающей среде", - подчеркнули в СБУ.

По результатам инициированной Службой безопасности экспертизы, как сообщается, "установлено, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал, идентифицированный как Уран-235 и Уран-238".

Наличие радиоактивных компонентов, как отмечается, подтверждено дозиметрическим оборудованием и мобильным автоматизированным радиологическим комплексом.

После обнаружения и исследования опасных боеприпасов были проведены комплексные мероприятия для их нейтрализации и обеспечения безопасности граждан.

По этим фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

"Служба безопасности в очередной раз призывает граждан быть осторожными в случае обнаружения обломков БпЛА, ракет или других боеприпасов. Ни в коем случае не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь и не перемещайте их", - указали в СБУ.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного урана