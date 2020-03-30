СБУ вычислила автора фейка о смерти от коронавируса в Кировоградской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78709 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93098 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101009 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100390 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108007 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95073 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103985 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106267 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131258 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 104778 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 108052 просмотра
Актуальное
СБУ вычислила автора фейка о смерти от коронавируса в Кировоградской области

СБУ вычислила автора фейка о смерти от коронавируса в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 18837 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 марта. УНН. В Кировоградской области правоохранители установили лицо, распространившее ложное сообщение о смерти жительницы Долинского района от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Кировоградской области.

СБУ направила материалы в Нацполицию для составления протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов).

Также киберэксперты провели три разъяснительные беседы с жителями Кропивницкого, которые систематически публиковали в Facebook недостоверные материалы о карантинных мероприятиях и эпидемиологической ситуации в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ выявила около 80 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

СБУ провела беседу с жителем Кировоградской области, который распространил фейк о коронавирусе в соцсети.

В соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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