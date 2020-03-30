СБУ вычислила автора фейка о смерти от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 марта. УНН. В Кировоградской области правоохранители установили лицо, распространившее ложное сообщение о смерти жительницы Долинского района от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Кировоградской области.
СБУ направила материалы в Нацполицию для составления протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов).
Также киберэксперты провели три разъяснительные беседы с жителями Кропивницкого, которые систематически публиковали в Facebook недостоверные материалы о карантинных мероприятиях и эпидемиологической ситуации в регионе.
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СБУ провела беседу с жителем Кировоградской области, который распространил фейк о коронавирусе в соцсети.
В соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.