СБУ вирахувала автора фейку про смерть від коронавірусу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У Кіровоградській області правоохоронці встановили особу, яка поширила неправдиве повідомлення про смерть жительки Долинського району від коронавірусу. Про це поінформували у прес-групі УСБУ в Кіровоградській області.
СБУ направила матеріали до Нацполіції для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток).
Також кіберфахівці провели три роз’яснювальні бесіди з жителями Кропивницького, які систематично публікували у Facebook недостовірні матеріали щодо карантинних заходів та епідеміологічної ситуації в регіоні.
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СБУ провела бесіду з жителем Кіровоградщини, який поширив фейк про коронавірус у соцмережі.
Відповідно до статті 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.