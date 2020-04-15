СБУ разоблачила миллиардные злоупотребления с госсредствами при закупках продуктов питания

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сотрудники СБУ и Офиса Генпрокурора разоблачили хищения почти 1,4 миллиарда гривен в процессе закупки пищпродуктов и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.