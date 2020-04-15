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СБУ викрила мільярдні зловживання з держкоштами під час закупівель харчових продуктів

СБУ викрила мільярдні зловживання з держкоштами під час закупівель харчових продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Співробітники СБУ та Офісу Генпрокурора викрили розкрадання майже 1,4 мільярда гривень у процесі закупівлі харчпродуктів та інших предметів для потреб установ виконання покарань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу безпеки України.

Так, у ході розслідування правоохоронці викрили протиправну схему проведення у 2017-2019 років тендерних торгів Держустановою “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України”.

“На торгах чиновники за завищеними цінами закупили у комерційних структурах продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань, на загальну суму понад 5 мільярдів гривень”, — йдеться у повідомленні.

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“Під час проведення слідчих (розшукових) дій співробітники спецслужби встановили, що у ході реалізації протиправного механізму, переможці торгів постачають у виправні заклади продукти харчування, вони списуються з Державного резерву. Вони не відповідають державним вимогам та є небезпечними для вживання”, — написали працівники Служби Безпеки України. Зазначається, що під час реалізації договорів підконтрольні комерційні підприємства постачають м’ясо курей, рибу та інші продукти неналежної якості.

“При підготовці до продажу продукція обробляється хімічними речовинами для надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги. Через це продукти не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації”, — пишуть правоохоронці.

“За попередніми даними, сума завищення вартості товарів та інших предметів на цих закупівлях становить майже 1,4 мільярда гривень. Триває досудове розслідування. Встановлюється ймовірна причетність до протиправної схеми співробітників правоохоронних органів”, — резюмували у пресцентрі СБУ.

Раніше у ЗСУ повідомили про ситуацію з продовольством у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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