СБУ викрила мільярдні зловживання з держкоштами під час закупівель харчових продуктів

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Співробітники СБУ та Офісу Генпрокурора викрили розкрадання майже 1,4 мільярда гривень у процесі закупівлі харчпродуктів та інших предметів для потреб установ виконання покарань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу безпеки України.