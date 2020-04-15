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Суд арештував генерал-майора СБУ Шайтанова

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва взяв під варту генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді, підготовці терактів та плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“Сьогодні слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва задовольнив клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Шайтанова Валерія Альбертовича строком до 14 червня 2020 року включно”, — йдеться в повідомленні.

Також слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва зобов’язав слідчого та прокурора у кримінальному провадженні забезпечити Шайтанову Валерію Альбертовичу невідкладне медичне обстеження з метою встановлення наявності у останнього хронічних захворювань та у разі встановлення такого діагнозу, вжити заходів з метою забезпечення відповідного лікування.

Нагадаємо, СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, якого підозрюють у підготовці терактів і роботі на ФСБ.

Українські Національні Новини

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