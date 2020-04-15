Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 38375 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 47305 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 62295 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 63000 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 88841 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76871 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101462 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105428 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130608 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130228 просмотра

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Актуальное
Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Киев  •  УНН

 • 15621 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева взял под стражу генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича сроком до 14 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также следственный судья Шевченковского районного суда города Киева обязал следователя и прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову Валерию Альбертовичу безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний и в случае установления такого диагноза, принять меры с целью обеспечения соответствующего лечения.

Напомним, СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, которого подозревают в подготовке терактов и работе на ФСБ.

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