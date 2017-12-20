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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства (дополнено)

Киев • УНН

 • 19071 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства (дополнено)

"Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, при содействии руководства украинского правительства, агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.

Украинские Национальные Новости

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