СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства (дополнено)

"Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, при содействии руководства украинского правительства, агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.