Обвинувачених у замаху на нардепа Гончаренко планують обміняти на військовослужбовців ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Обвинувачених у замаху на народного депутата України Олексія Гончаренка планують обміняти на українських військовослужбовців. Про це народний депутат України від фракції БПП написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Фігурантів ряду сепаратистських і терористичних справ в Одесі, які перебувають зараз в одеському СІЗО, обміняють на українських військовослужбовців, які потрапили в полон до проросійських бойовиків. У списку "агентів Кремля" на обмін серед інших значаться "православний козак" Віталій Назлимов і депутат від "Оппоблока" Олександр Кушнарьов. Перший в 2015 році планував збройне повстання і вбивство мене, а другий в цьому році зробив спробу мого викрадення з замахом на життя ", - повідомив Гончаренко.
Парламентарій додав, що підтримує обмін затриманих на українських військовослужбовців, незважаючи на те, що "був мішенню злочинних намірів".
На його думку, обмін є "яскравим доказом причетності Кремля до трагічних подій в Одесі".
Нагадаємо, 23 лютого 2017 року, СБУ запобігла викрадення нардепа Гончаренко. Замовником злочину, за інформацією слідства виступав депутат і підприємець Олександр. Вбивати нардепа не планувалася, а після викрадення його збиралися засліпити, обливши кислотою, і перебити колінні чашечки.