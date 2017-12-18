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Обвинувачених у замаху на нардепа Гончаренко планують обміняти на військовослужбовців ЗСУ

Обвинувачених у замаху на нардепа Гончаренко планують обміняти на військовослужбовців ЗСУ

Київ • УНН

 • 9354 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Обвинувачених у замаху на народного депутата України Олексія Гончаренка планують обміняти на українських військовослужбовців. Про це народний депутат України від фракції БПП написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Фігурантів ряду сепаратистських і терористичних справ в Одесі, які перебувають зараз в одеському СІЗО, обміняють на українських військовослужбовців, які потрапили в полон до проросійських бойовиків. У списку "агентів Кремля" на обмін серед інших значаться "православний козак" Віталій Назлимов і депутат від "Оппоблока" Олександр Кушнарьов. Перший в 2015 році планував збройне повстання і вбивство мене, а другий в цьому році зробив спробу мого викрадення з замахом на життя ", - повідомив Гончаренко.

Парламентарій додав, що підтримує обмін затриманих на українських військовослужбовців, незважаючи на те, що "був мішенню злочинних намірів".

На його думку, обмін є "яскравим доказом причетності Кремля до трагічних подій в Одесі".

Нагадаємо, 23 лютого 2017 року, СБУ запобігла викрадення нардепа Гончаренко. Замовником злочину, за інформацією слідства виступав депутат і підприємець Олександр. Вбивати нардепа не планувалася, а після викрадення його збиралися засліпити, обливши кислотою, і перебити колінні чашечки.

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