Обвиняемых в покушении на нардепа Гончаренко планируют обменять на военнослужащих ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Обвиняемых в покушении на народного депутата Украины Алексея Гончаренко планируют обменять на украинских военнослужащих. Об этом народный депутат Украины от фракции БПП написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Фигурантов ряда сепаратистских и террористических дел в Одессе, находящихся сейчас в одесском СИЗО, обменяют на украинских военнослужащих, которые попали в плен к пророссийским боевикам. В списке "агентов Кремля" на обмен среди прочих значатся "православный казак" Виталий Назлымов и депутат от "Оппоблока" Александр Кушнарев. Первый в 2015 году планировал вооруженное восстание и убийство меня, а второй в этом году предпринял попытку моего похищения с покушением на жизнь”, — сообщил Гончаренко.
Парламентарий добавил, что поддерживает обмен задержанных на украинских военнослужащих, несмотря на то, что “являлся мишенью преступных намерений”.
По его мнению, обмен является “ярким доказательством причастности Кремля к трагическим событиям в Одессе”.
Напомним, 23 февраля 2017 года, СБУ предотвратила похищение нардепа Гончаренко. Заказчиком преступления, по информации следствия выступал депутат и предприниматель Александр. Убивать нардепа не планировалось, а после похищения его собирались ослепить, облив кислотой, и перебить коленные чашечки.