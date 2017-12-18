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10 марта, 16:40 • 102793 просмотра

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Обвиняемых в покушении на нардепа Гончаренко планируют обменять на военнослужащих ВСУ

Обвиняемых в покушении на нардепа Гончаренко планируют обменять на военнослужащих ВСУ

Киев  •  УНН

 • 9354 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Обвиняемых в покушении на народного депутата Украины Алексея Гончаренко планируют обменять на украинских военнослужащих. Об этом народный депутат Украины от фракции БПП написал на своей странице в Facebook, передает УНН

“Фигурантов ряда сепаратистских и террористических дел в Одессе, находящихся сейчас в одесском СИЗО, обменяют на украинских военнослужащих, которые попали в плен к пророссийским боевикам. В списке "агентов Кремля" на обмен среди прочих значатся "православный казак" Виталий Назлымов и депутат от "Оппоблока" Александр Кушнарев. Первый в 2015 году планировал вооруженное восстание и убийство меня, а второй в этом году предпринял попытку моего похищения с покушением на жизнь”, — сообщил Гончаренко.

Парламентарий добавил, что поддерживает обмен задержанных на украинских военнослужащих, несмотря на то, что “являлся мишенью преступных намерений”.

По его мнению, обмен является “ярким доказательством причастности Кремля к трагическим событиям в Одессе”.

Напомним, 23 февраля 2017 года, СБУ предотвратила похищение нардепа Гончаренко. Заказчиком преступления, по информации следствия выступал депутат и предприниматель Александр. Убивать нардепа не планировалось, а после похищения его собирались ослепить, облив кислотой, и перебить коленные чашечки.

Украинские Национальные Новости

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