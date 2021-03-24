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СБУ разоблачила агента белорусского КГБ

СБУ разоблачила агента белорусского КГБ

Киев  •  УНН

 • 28779 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Служба безопасности Украины заявила, что контрразведка разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ в Волынской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Цитата:

"Контрразведка СБУ на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Республики Беларусь. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о:

  • ситуации в приграничье;
  • состоянии защищенности государственной границы Украины;
  • порядке его охраны;
  • техническом оснащении, количестве задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
  • характеризующих и компрометирующих данных на пограничников и таможенников и др.

"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины из числа секретоносителей", - указали в спецслужбе.

Кроме получения разведывательной информации, по данным СБУ, "кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу".

"Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь", - добавили в спецслужбе.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Контрразведка СБУ в течение 2020 года начала 304 уголовных производства, в том числе четыре по признакам шпионажа. В прошлом году вынесено два приговора по факту шпионажа.

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