СБУ викрила агента білоруського КДБ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Служба безпеки України заявила, що контррозвідка викрила та припинила шпигунську діяльність агента білоруського КДБ у Волинській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
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"Контррозвідка СБУ на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність на шкоду державній безпеці нашої країни громадянина Республіки Білорусь. Встановлено, що він був завербований КДБ РБ та цілеспрямовано маршрутувався на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності", - сказано у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про:
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- ситуацію у прикордонні;
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- стан захищеності державного кордону України;
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- порядок його охорони;
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- технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
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- характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.
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"З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретносіїв", - вказали у спецслужбі.
Окрім отримання розвідувальної інформації, за даними СБУ, "куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон".
"Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що ця діяльність серед іншого мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь", - додали у спецслужбі.
Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Контррозвідка СБУ протягом 2020 року розпочала 304 кримінальні провадження, в тому числі чотири за ознаками шпигунства. Торік винесено два вироки за фактом шпигунства.