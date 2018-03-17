СБУ выдворила из Украины криминального авторитета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Республики Молдова, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. После окончания срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений, добавили в СБУ.
В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет.
Напомним, российского криминального авторитета "Хасана" выдворили из Украины.