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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37666 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42721 просмотра

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СБУ выдворила из Украины криминального авторитета

СБУ выдворила из Украины криминального авторитета

Киев  •  УНН

 • 7598 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Республики Молдова, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. После окончания срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений, добавили в СБУ.

В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет.

Напомним, российского криминального авторитета "Хасана" выдворили из Украины.

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