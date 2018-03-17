СБУ видворила з України кримінального авторитета
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою видворили за межі України громадянина Республіки Молдова, який негативно впливав на криміногенну ситуацію у Хмельницькому. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
За даними спецслужби, кримінальник, який п’ять разів був засуджений за крадіжки та грабежі, останнє покарання відбував в Україні. Після закінчення строку ув'язнення так званий "смотрящій", спираючись на підтримку у кримінальних колах, мав намір створити організоване злочинне угруповання для вчинення тяжких злочинів, додали у СБУ.
У результаті проведених за ініціативою СБУ заходів було прийнято рішення про примусове видворення "авторитета" за межі держави. Також йому заборонено в’їзд у нашу країну строком на п’ять років.
Нагадаємо, російського кримінального авторитета "Хасана" видворили з України.