СБУ открыла дело против экс-ведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко

Детали

Производство открыто по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Цитата

“Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах рф. Среди прочего, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага”, – отмечают в СБУ.

Сейчас продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы. По их выводам будут приниматься дальнейшие меры.

Напомним

В декабре 2021 года Президент Владимир Зеленский ввел указ о санкциях против ООО "Телепространство" (канал UkrLive) и ООО "Тайм Медиа" (канал "Первый независимый"), а также ООО "Медиахолдинг "Новости".

В ночь на 4 февраля 2022 года в Украине заблокировали аккаунты телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZIK.