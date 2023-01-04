СБУ відкрила справу проти ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Йдеться про журналістку Діану Панченко, передає УНН.
Деталі
Провадження відкрите за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
Цитата
“Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах рф. Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога”, – зазначають в СБУ.
Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.
Нагадаємо
В грудні 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів указ про санкції проти ТОВ "Телепростір" (канал UkrLive) та ТОВ "Тайм Медіа" (канал "Перший незалежний"), а також ТОВ "Медіахолдинг "Новини".
У ніч на 4 лютого 2022 року в Україні заблокували акаунти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створених на базі закритих "112 Україна", NewsOne та ZIK.