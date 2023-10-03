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СБУ отразила около 4 тысяч кибератак рф на органы власти и критическую инфраструктуру

СБУ отразила около 4 тысяч кибератак рф на органы власти и критическую инфраструктуру

Киев • УНН

 • 430052 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. С начала года СБУ нейтрализовала почти 4 тысячи кибератак на органы государственной власти и критическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Цитата 

"Киберспециалисты Службы безопасности системно противодействуют угрозам информационно-подрывной деятельности оккупантов. С начала этого года нейтрализовано почти 4 тыс. кибератак на электронные системы центральных органов власти и критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении. 

Детали

Как отметили специалисты СБУ, большинство вражеских кибератак направлены на поиск несанкционированного доступа к электронному документообороту госучреждений и технологических систем инфраструктуры.

Обычно «точками входа» для хакеров рф являются публично доступные сервисы, прежде всего – электронная почта.

Для усиления межведомственного взаимодействия СБУ подключила электронные системы более 1700 представителей правительственных структур и стратегически важных объектов к платформе обмена информацией о выявленных киберинцидентах MISP-UA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры атакуют украинские сайты, чтобы получить доступ к доказательствам военных преступлений рф - Госспецсвязи

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