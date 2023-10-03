СБУ відбила близько 4 тисяч кібератак рф на органи влади та критичну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. З початку року СБУ нейтралізувала майже 4 тисячі кібератак на органи державної влади та критичну інфраструктуру України. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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"Кіберфахівці Служби безпеки системно протидіють загрозам інформаційно-підривної діяльності окупантів. З початку цього року нейтралізовано майже 4 тис. кібератак на електронні системи центральних органів влади та критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили фахівці СБУ, більшість ворожих кібернападів спрямовані на пошук несанкціонованого доступу до електронного документообігу держустанов і технологічних систем інфраструктури.
Зазвичай «точками входу» для хакерів рф є публічно доступні сервіси, насамперед – електронна пошта.
Для посилення міжвідомчої взаємодії СБУ підключила електронні системи понад 1700 представників урядових структур і стратегічно важливих об’єктів до платформи обміну інформацією про виявлені кіберінциденти MISP-UA.
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