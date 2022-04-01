СБУ: издание The Times опубликовало публикацию со ссылкой на "внутренние документы Службы безопасности Украины"

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"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ любой официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения рф в Украину на наши военные и другие ресурсы было проведено кибератаки из Китая. СБУ не имеет отношения к выводам, которые обнародовали журналисты издания The Times", - говорится говорится в сообщении.

Детали

Издание The Times издало публикацию с заголовком "Китай обвиняют в хакерстве Украины за несколько дней до российского вторжения", где они ссылаются на СБУ.

В Службе безопасности добавили, что в СБУ пока нет таких данных и ни одно расследование по этому поводу не ведется.

Добавим

В МИД опровергли фейк российской разведки, что Украина не планирует придерживаться Женевской конвенции.