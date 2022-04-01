СБУ: издание The Times опубликовало публикацию со ссылкой на "внутренние документы Службы безопасности Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Служба Безопасности Украины сообщила, что публикация британского издания The Times со ссылкой как на "внутренние документы Службы безопасности Украины" не является правдивой. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ любой официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения рф в Украину на наши военные и другие ресурсы было проведено кибератаки из Китая. СБУ не имеет отношения к выводам, которые обнародовали журналисты издания The Times", - говорится говорится в сообщении.
Детали
Издание The Times издало публикацию с заголовком "Китай обвиняют в хакерстве Украины за несколько дней до российского вторжения", где они ссылаются на СБУ.
В Службе безопасности добавили, что в СБУ пока нет таких данных и ни одно расследование по этому поводу не ведется.
Добавим
В МИД опровергли фейк российской разведки, что Украина не планирует придерживаться Женевской конвенции.