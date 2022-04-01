СБУ: видання The Times опублікувало публікацію з посиланням наче на "внутрішні документи Служби безпеки України"

Цитата

"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю. СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times", - йдеться йдеться у повідомленні.

Деталі

Видання The Times видало публікацію із заголовком "Китай звинувачують у хакерстві України за кілька днів до російського вторгнення", де вони посилаються на СБУ.

В службі безпеки додали, що В СБУ наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться.

Додамо

У МЗС спростували фейк російської розвідки, що Україна не планує дотримуватись Женевської конвенції.