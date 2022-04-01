СБУ: видання The Times опублікувало публікацію з посиланням наче на "внутрішні документи Служби безпеки України"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Служба Безпеки України повідомила, що публікація британського видання The Times з посиланням наче на "внутрішні документи Служби безпеки України" не відповідає дійсності. Про це інформує УНН.
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"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю. СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times", - йдеться йдеться у повідомленні.
Деталі
Видання The Times видало публікацію із заголовком "Китай звинувачують у хакерстві України за кілька днів до російського вторгнення", де вони посилаються на СБУ.
В службі безпеки додали, що В СБУ наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться.
Додамо
У МЗС спростували фейк російської розвідки, що Україна не планує дотримуватись Женевської конвенції.