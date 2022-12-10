СБУ поймала диакона УПЦ МП на агитации за "присоединение" Запорожья к рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что продолжает контрдиверсионные мероприятия в прифронтовых районах юга Украины - разоблачила диакона УПЦ (МП), который агитировал за «присоединение» Запорожья к рф, пишет УНН.
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"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленником оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), который публично одобрял проведение незаконного референдума по «присоединению» региона в состав рф", - сообщили в СБУ.
Детали
По данным СБУ, для этого фигурант активировал профиль в запрещенной соцсети «Вконтакте» и от своего имени «репостил» призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового плебисцита.
"Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на «избирательные участки» и «проголосовать» в пользу страны-агрессора. Кроме этого, в своих «сообщениях» он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры. Также клирик подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - сообщили в СБУ.
Материалы для деструктивного контента, по данным спецслужбы, фигурант брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе «российская весна».
Инициированная СБУ независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта.
Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с поличным.
В настоящее время клирику сообщено о подозрении по:
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- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников),
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- ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины.
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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Дополнение
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.
В начале декабря Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.
СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.