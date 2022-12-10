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СБУ спіймала диякона УПЦ МП на агітації за "приєднання" Запоріжжя до рф

СБУ спіймала диякона УПЦ МП на агітації за "приєднання" Запоріжжя до рф

Київ • УНН

 • 743793 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що продовжує контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня України - викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за «приєднання» Запоріжжя до рф, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» регіону до складу рф", - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними СБУ, для цього фігурант активував профіль у забороненій соцмережі «Вконтакте» і від свого імені «репостив» заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

"Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Крім цього, у своїх «дописах» він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах", - повідомили у СБУ.

Матеріали для деструктивного контенту, за даними спецслужби, фігурант брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі «русская весна».

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Наразі клірику повідомлено про підозру за:

  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників),
  • ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

На початку грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.

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