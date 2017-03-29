СБУ будет сотрудничать с польскими правоохранителями относительно инцидента на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Служба безопасности Украины будет сотрудничать с польскими коллегами из спецслужб о взрыве в здании консульства Польши в Луцке. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"Наша служба готова к взаимодействию с польскими коллегами, информационно мы с ними уже сотрудничаем. Состоялись встречи с представителями правоохранительных органов и спецслужб, аккредитованных в Киеве", - рассказал он.
О.Ткачук добавил, что глава СБУ Василий Грицак находится в постоянном контакте с послом Польши в Украине Яном Пекло.
Также он отметил, что сейчас СБУ рассматривает взрыв в консульстве Польши на Волыни как теракт.
"Было осуществлено выстрел из гранатомета по помещению консульства. Основная на сегодняшний момент версия, которую сейчас разрабатывают следователи правоохранительных органов - теракт", - сказал О.Ткачук.
Он отметил, что в Луцк отправилась группа сотрудников центрального управления СБУ для поддержки следователей.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната , пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".
Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке.