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СБУ будет сотрудничать с польскими правоохранителями относительно инцидента на Волыни

СБУ будет сотрудничать с польскими правоохранителями относительно инцидента на Волыни

Киев • УНН

 • 10395 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Служба безопасности Украины будет сотрудничать с польскими коллегами из спецслужб о взрыве в здании консульства Польши в Луцке. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

"Наша служба готова к взаимодействию с польскими коллегами, информационно мы с ними уже сотрудничаем. Состоялись встречи с представителями правоохранительных органов и спецслужб, аккредитованных в Киеве", - рассказал он.

О.Ткачук добавил, что глава СБУ Василий Грицак находится в постоянном контакте с послом Польши в Украине Яном Пекло.

Также он отметил, что сейчас СБУ рассматривает взрыв в консульстве Польши на Волыни как теракт.

"Было осуществлено выстрел из гранатомета по помещению консульства. Основная на сегодняшний момент версия, которую сейчас разрабатывают следователи правоохранительных органов - теракт", - сказал О.Ткачук.

Он отметил, что в Луцк отправилась группа сотрудников центрального управления СБУ для поддержки следователей.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната , пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке.

Украинские Национальные Новости

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