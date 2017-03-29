СБУ співпрацюватиме з польськими правоохоронцями щодо інциденту на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Служба безпеки України співпрацюватиме з польськими колегами зі спецслужб щодо вибуху в будівлі консульства Польщі у Луцьку. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
"Наша служба готова до взаємодії з польськими колегами, інформаційно ми з ними уже співпрацюємо. Відбулися зустрічі з представниками правоохоронних органів і спецслужб,які акредитовані у Києві", - розповів він.
О.Ткачук додав, що голова СБУ Василь Грицак перебуває у постійному контакті з послом Польщі в Україні Яном Пєкло.
Також він зазначив, що наразі СБУ розглядає вибух в консульстві Польщі на Волині як теракт.
"Було здійснено постріл з гранатомета по приміщенню консульства. Основна на сьогоднішній момент версія, яку зараз опрацьовують слідчі правоохоронних органів – теракт", - сказав О.Ткачук.
Він зазначив, що до Луцька відправилася група співробітників центрального управління СБУ для підтримки слідчих.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.
Як повідомляв УНН, в міністерстві закордонних справ України вже отримали ноту протесту від польського МЗС через вибух у генконсульстві Польщі в Луцьку.