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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ: спецслужбы РФ готовили провокации через соцсети на майские праздники

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники через запрещенные социальные сети. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

СБУ: спецслужбы РФ готовили провокации через соцсети на майские праздники

"Сотрудники СБУ обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники из-за использования запрещенных социальных сетей. Оперативники спецслужбы в марте и апреле прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в социальных сообществах "ВКонтакте" и "Одноклассники", - сообщили в спецслужбе.

Правоохранители задокументировали, что администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций.

"По заданию и финансированию кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий. Благодаря действиям сотрудников СБ Украины удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядки и дискредитацию нашей страны на международной арене как демократического и европейского государства", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители перейдут на усиленный режим службы из-за возможных провокаций.

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