СБУ: спецслужби РФ готували провокації через соцмережі на травневі свята
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили та попередили спроби російських спецслужб здійснити провокації на травневі свята через заборонені соціальні мережі. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Співробітники СБУ виявили та попередили спроби російських спецслужб здійснити провокації на травневі свята через використання заборонених соціальних мереж. Оперативники спецслужби у березні та квітні припинили діяльність групи осіб, до якої входило двоє киян та троє мешканців Одещини. Зловмисники за вказівкою спецслужб РФ адміністрували антиукраїнські спільноти у соціальних спільнотах "ВКонтакте" та "Одноклассники", - повідомили у спецслужбі.
Правоохоронці задокументували, що адміністратори напередодні травневих свят організували пошук та вербування виконавців у південно-східних регіонах країни для здійснення провокацій.
"За завданням та фінансуванням кураторів з РФ вони мали активно поширювати через підконтрольні групи у соцмережах інформаційні повідомлення, що спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та заклики до організації масових протестних заходів. Завдяки діям співробітників СБ України вдалося запобігти потенційним масовим заворушенням та дискредитації нашої країни на міжнародній арені як демократичної та європейської держави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці перейдуть на посилений режим служби через можливі провокації.