СБУ сообщила о задержании агентов российского гру, которые готовили теракт в Киеве: среди завербованных 20-летняя девушка
Киев • УНН
СБУ сообщила, что задержаны два агента российского гру, которые готовили теракт в Киеве. Злоумышленники планировали взорвать самодельное взрывное устройство в многолюдном месте столицы для распространения паники, указали в СБУ.
Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Нацполицией задержали агентов российского гру, которые готовили теракт в Киеве, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка рф (более известная как гру). По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины
По данным контрразведки СБУ, целью рашистов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.
Для совершения теракта разведка рф дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Телеграмм-каналах
Как сообщили в СБУ, после вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции относительно способов изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.
"Согласно вражеским указаниям, злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта", - отметили в СБУ.
Как сообщили в СБУ, установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российского гру, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.
"К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольное" задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья", - указали в СБУ.
"Чтобы предотвратить преступление контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), которая выполняла задачи на южном фронте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия у задержанных изъято орудие преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Готовил теракт в Киеве: агенту спецслужб рф сообщено о подозрении18 октября 2023, 10:35 • 228297 просмотров