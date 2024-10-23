СБУ сообщила о задержании агентов российского гру, которые готовили теракт в Киеве: среди завербованных 20-летняя девушка

Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Нацполицией задержали агентов российского гру, которые готовили теракт в Киеве, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка рф (более известная как гру). По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным контрразведки СБУ, целью рашистов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

Для совершения теракта разведка рф дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Телеграмм-каналах - указали в СБУ.

Как сообщили в СБУ, после вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции относительно способов изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

"Согласно вражеским указаниям, злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта", - отметили в СБУ.

Как сообщили в СБУ, установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российского гру, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.

"К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольное" задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья", - указали в СБУ.

"Чтобы предотвратить преступление контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), которая выполняла задачи на южном фронте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия у задержанных изъято орудие преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Готовил теракт в Киеве: агенту спецслужб рф сообщено о подозрении