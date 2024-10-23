СБУ повідомила про затримання агентів російського гру, які готували теракт у Києві: серед завербованих 20-річна дівчина

Служба безпеки України повідомила, що разом з Нацполіцією затримали агентів російського гру, які готували теракт у Києві, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка рф (більш відома як гру). За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України