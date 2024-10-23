СБУ повідомила про затримання агентів російського гру, які готували теракт у Києві: серед завербованих 20-річна дівчина
Київ • УНН
СБУ повідомила, що затримано двох агентів російського гру, які готували теракт у Києві. Зловмисники планували підірвати саморобний вибуховий пристрій у багатолюдному місці столиці для поширення паніки, вказали у СБУ.
Служба безпеки України повідомила, що разом з Нацполіцією затримали агентів російського гру, які готували теракт у Києві, пише УНН.
Служба безпеки та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка рф (більш відома як гру). За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України
За даними контррозвідки СБУ, метою рашистів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.
Для вчинення теракту розвідка рф дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Телеграм-каналах
Як повідомили у СБУ, після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.
"Відповідно до ворожих вказівок, зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту", - зазначили у СБУ.
Як повідомили у СБУ, встановлено, що вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського гру, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.
"До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя", - вказали у СБУ.
"Щоб запобігти злочину контррозвідники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події у затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Готував теракт у Києві: агенту спецслужб рф повідомлено про підозру18.10.23, 13:35 • 228380 переглядiв