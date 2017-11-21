СБУ сегодня выдворит российского журналиста Петрашевича

"В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября 2017 Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года ", - написала она.

О.Гитлянська сообщила, что сотрудники СБУ установили, что гражданин РФ работал в Украине на российские СМИ, в частности "Федеральное агентство новостей", "rusvesna.su", "riafan.ru".

По ее словам, по заказу редакции россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемых в СМИ страны-агрессора.

Она подчеркнула, что пропагандист в своих информациях сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене.

Как сообщал УНН, СБУ выдворила из Украины журналиста НТВ.