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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33863 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66631 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 57483 просмотра

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11:14 • 96920 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100557 просмотра

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СБУ сегодня выдворит российского журналиста Петрашевича

СБУ сегодня выдворит российского журналиста Петрашевича

Киев  •  УНН

 • 18110 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевича. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

"В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября 2017 Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года ", - написала она.

О.Гитлянська сообщила, что сотрудники СБУ установили, что гражданин РФ работал в Украине на российские СМИ, в частности "Федеральное агентство новостей", "rusvesna.su", "riafan.ru".

По ее словам, по заказу редакции россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемых в СМИ страны-агрессора.

Она подчеркнула, что пропагандист в своих информациях сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене.

Как сообщал УНН, СБУ выдворила из Украины журналиста НТВ.

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