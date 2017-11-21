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СБУ сьогодні видворить російського журналіста Петрашевича

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Служба безпеки України прийняла рішення про примусове повернення до Росії чергового прокремлівського пропагандиста Ігоря Петрашевича. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська, передає УНН

“У рамках протидії гібридній війні держави-агресора в інформаційній сфері та локалізації потенційних загроз, а також у зв’язку з тим, що діяльність росіянина суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності і конституційного ладу, 21 листопада 2017 року Ігоря Петрашевича буде примусово повернуто на територію РФ із забороною в’їзду до України терміном на три роки”, - написала вона.

О.Гітлянська поінформувала, що співробітники СБУ встановили, що громадянин РФ працював в Україні на російські ЗМІ, зокрема “Федеральное агентство новостей”, “rusvesna.su”, “riafan.ru”.

З її слів, на замовлення редакцій росіянин готував упереджені матеріали про ситуацію в нашій державі, які активно тиражувалися у ЗМІ країни-агресора.

Вона підкреслила, що пропагандист у своїх інформаціях свідомо й безпідставно підривав авторитет органів державної влади в Україні, спотворював історичні факти становлення і розвитку українського народу та дискредитував Україну на міжнародній арені.

Як повідомляв УНН, СБУ видворила з України журналіста НТВ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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