СБУ сьогодні видворить російського журналіста Петрашевича

“У рамках протидії гібридній війні держави-агресора в інформаційній сфері та локалізації потенційних загроз, а також у зв’язку з тим, що діяльність росіянина суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності і конституційного ладу, 21 листопада 2017 року Ігоря Петрашевича буде примусово повернуто на територію РФ із забороною в’їзду до України терміном на три роки”, - написала вона.

О.Гітлянська поінформувала, що співробітники СБУ встановили, що громадянин РФ працював в Україні на російські ЗМІ, зокрема “Федеральное агентство новостей”, “rusvesna.su”, “riafan.ru”.

З її слів, на замовлення редакцій росіянин готував упереджені матеріали про ситуацію в нашій державі, які активно тиражувалися у ЗМІ країни-агресора.

Вона підкреслила, що пропагандист у своїх інформаціях свідомо й безпідставно підривав авторитет органів державної влади в Україні, спотворював історичні факти становлення і розвитку українського народу та дискредитував Україну на міжнародній арені.

Як повідомляв УНН, СБУ видворила з України журналіста НТВ.