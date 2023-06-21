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СБУ расследует почти 92 тыс. производств, связанных с военной агрессией рф

Киев • УНН

 • 696423 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Служба безопасности Украины начала расследование практически 92 тысяч уголовных дел, связанных с полномасштабной агрессией россии, сообщает СБУ в среду, пишет УНН.

СБУ расследует почти 92 тыс. производств, связанных с военной агрессией рф

Детали

С начала полномасштабного вторжения СБУ начала досудебное расследование около 92 тыс. уголовных производств, вызванных военными преступлениями рф в Украине. Из них на сегодня продолжается следствие в около 43 тыс. дел, касающихся нарушений россией законов и обычаев войны. Такие данные приводит глава СБУ Василий Малюк.

Цитата

«На сегодня СБУ расследует почти 43 тыс. производств по ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны. И мы не просто фиксируем эти преступления. А выполняем все необходимые процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Чтобы рано или поздно все российские преступники предстали перед судом», – отметил Малюк.

По словам Василия Малюка, сообщено о подозрении 448 военным преступникам из этой категории российских чиновников, в том числе более 25 командующим отдельных родов войск и армий. Проводятся идентификация конкретных лиц, совершавших преступления. Например, полковнику Тимошину, командиру тяжелого бомбардировочного полка, было предъявлено подозрение о его причастности к ракетным атакам на жилой дом в Днепре в январе этого года и на ТРЦ "Амстор" в Кременчуге в июне 2022 года.

В целом в суд, как сообщается, направлено 95 уголовных производств в отношении 142 лиц из военно-политического руководства РФ, из которых уже осуждены 22.

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