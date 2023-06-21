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СБУ склала список партій та організацій рф, з якими заборонено співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Служба безпеки України у середу повідомила, що запровадила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України, пише УНН.

СБУ склала список партій та організацій рф, з якими заборонено співпрацю

Цитата

"Служба безпеки опублікувала список політичних партій та громадських організацій рф, які загрожують державній безпеці України. Наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора. Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань рф на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями рф заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як вказали у спецслужбі, встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.

Загалом до списку ввійшли:

1. політична партія «Единая россия»;
2. політична партія «Справедливая россия – патриоты – за правду»;
3. політична партія «Либерально-демократическая партия россии»;
4. політична партія «Новые люди»;
5. політична партія «Коммунистическая партия российской федерации»;
6. громадська організація «Молодая гвардия единой россии»;
7. добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерская рота боевого братства»;
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия»;
9. громадсько-державний рух дітей та молоді «Движение первых»;
10. громадська організація «российский союз молодежи»;
11. громадський рух «общероссийский народный фронт»;
12. благодійний фонд «Добро и дело»;
13. громадська організація «российская ассоциация защиты религиозной свободы».

Доповнення

В Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій.

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