СБУ составила список партий и организаций рф, с которыми запрещено сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Служба безопасности Украины в среду сообщила, что ввела перечень российских партий и общественных организаций, которые поддерживают войну против Украины, пишет УНН.
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"Служба безопасности опубликовала список политических партий и общественных организаций рф, которые угрожают государственной безопасности Украины. Сейчас в этот перечень вошли 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора. Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений рф на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями рф запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам", - сообщили в СБУ.
Детали
Как указали в спецслужбе, установлено, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны.
В целом в список вошли:
1. политическая партия «Единая россия»;
2. политическая партия «Справедливая россия – патриоты – за правду»;
3. политическая партия «Либерально-демократическая партия россии»;
4. политическая партия «Новые люди»;
5. политическая партия «Коммунистическая партия российской федерации»;
6. общественная организация «Молодая гвардия единой россии»;
7. добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская рота боевого братства»;
8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»;
9. общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»;
10. общественная организация «российский союз молодежи»;
11. общественное движение «общероссийский народный фронт»;
12. благотворительный фонд «Добро и дело»;
13. общественная организация «российская ассоциация защиты религиозной свободы».
Дополнение
В Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий.