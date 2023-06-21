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СБУ розслідує майже 92 тис. проваджень, пов'язаних з військовою агресією рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Служба безпеки України розпочала розслідування практично 92 тисяч кримінальних справ, пов'язаних з повномасштабною агресією росії, повідомляє СБУ у середу, пише УНН.

СБУ розслідує майже 92 тис. проваджень, пов'язаних з військовою агресією рф

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення СБУ розпочала досудове розслідування близько 92 тис. кримінальних проваджень, викликаних воєнними злочинами рф в Україні. Із них на сьогоді триває слідство у близько 43 тис. справ, які стосуються порушень росією законів та звичаїв війни. Такі дані наводить голова СБУ Василь Малюк.

Цитата

«На сьогодні СБУ розслідує майже 43 тис. проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. І ми не просто фіксуємо ці злочини. А виконуємо всі необхідні процесуальні дії у межах українського законодавства. Щоб рано чи пізно усі російські злочинці постали перед судом», – зазначив Малюк.

За словами Василя Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із цієї категорії російських посадовців, у тому числі понад 25 командувачам окремих родів військ і армій. Проводяться ідентифікація конкретних осіб, які здійснювали злочини. Наприклад, полковнику Тимошину, командиру важкого бомбардувального полку, була пред'явлена підозра щодо його причетності до ракетних атак на житловий будинок у Дніпрі у січні цього року та на ТРЦ "Амстор" у Кременчуку у червні 2022 року.

Загалом до суду, як повідомляється, скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва рф, із яких вже засуджено 22.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ склала список партій та організацій рф, з якими заборонено співпрацю

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