СБУ розслідує майже 92 тис. проваджень, пов'язаних з військовою агресією рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Служба безпеки України розпочала розслідування практично 92 тисяч кримінальних справ, пов'язаних з повномасштабною агресією росії, повідомляє СБУ у середу, пише УНН.
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З початку повномасштабного вторгнення СБУ розпочала досудове розслідування близько 92 тис. кримінальних проваджень, викликаних воєнними злочинами рф в Україні. Із них на сьогоді триває слідство у близько 43 тис. справ, які стосуються порушень росією законів та звичаїв війни. Такі дані наводить голова СБУ Василь Малюк.
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«На сьогодні СБУ розслідує майже 43 тис. проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. І ми не просто фіксуємо ці злочини. А виконуємо всі необхідні процесуальні дії у межах українського законодавства. Щоб рано чи пізно усі російські злочинці постали перед судом», – зазначив Малюк.
За словами Василя Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із цієї категорії російських посадовців, у тому числі понад 25 командувачам окремих родів військ і армій. Проводяться ідентифікація конкретних осіб, які здійснювали злочини. Наприклад, полковнику Тимошину, командиру важкого бомбардувального полку, була пред'явлена підозра щодо його причетності до ракетних атак на житловий будинок у Дніпрі у січні цього року та на ТРЦ "Амстор" у Кременчуку у червні 2022 року.
Загалом до суду, як повідомляється, скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва рф, із яких вже засуджено 22.
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