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СБУ рассекретила документы об аварии на ЧАЭС: среди них первый доклад о катастрофе

СБУ рассекретила документы об аварии на ЧАЭС: среди них первый доклад о катастрофе

Киев  •  УНН

 • 23571 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовал секретные документы об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая произошла 26 апреля 1986 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Детали

“Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад „наверх“ о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов”, — указано в сообщении СБУ.

Из документов, которые стали общедоступными известно, что:

  • Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным “осуществлены мероприятия для недопущения панических и провокационных слухов”. В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.
  • В 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась “в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки”.
  • После аварии советская власть искала разные “теории заговора”, но не признавала реальности. Уже 27 апреля был готов перечень “неблагонадежных” жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также “сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу”. А потом появляются документы, “националисты” хотели получить образцы зараженной почвы с помощью “агентурной сети в Киеве”, чтобы дискредитировать советское руководство в мире.
  • 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.
  • В октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

В СБУ также добавили, что: “Больше фактов об аварии можно узнать в двух сборниках „Чернобыльское досье КГБ“, подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти”.

Добавим, что в августе 2019 года Соединенные Штаты рассекретили свой первый отчет разведки о Чернобыльской катастрофе.

Справка

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошел взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.

Радиоактивному загрязнению подверглись более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Беларуси и России. Наиболее загрязненные были северные районы Киевской и Житомирской областей тогдашней Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали даже в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы принимали участие более 600 тыс. человек.

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