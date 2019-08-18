Сполучені Штати розсекретили свій перший звіт розвідки про Чорнобильську катастрофу

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Національний архів безпеки США розсекретив частину документів, пов’язаних з аварією на ЧАЕС. З них зрозуміло, що в перші дні після вибуху розвідка США сумнівалася в правдивості офіційних повідомлень про кількість жертв і була переконана, що персонал евакуювали відразу після катастрофи, передає УНН.