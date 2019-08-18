Сполучені Штати розсекретили свій перший звіт розвідки про Чорнобильську катастрофу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Національний архів безпеки США розсекретив частину документів, пов’язаних з аварією на ЧАЕС. З них зрозуміло, що в перші дні після вибуху розвідка США сумнівалася в правдивості офіційних повідомлень про кількість жертв і була переконана, що персонал евакуювали відразу після катастрофи, передає УНН.
Про це написано в секретному повідомленні на ім’я держсекретаря США 2 травня 1986 року.
Мортон Абрамовіц, асистент з питань розвідки і досліджень державного секретаря США, написав доповідь своєму керівникові Джорджу Шульцу через шість днів після вибуху на ЧАЕС.
“Вся спільнота розвідників вважає нісенітницею, ніби загинули тільки дві людини”, — пише Абрамовіц, посилаючись на офіційну цифру загиблих, оприлюднену в СРСР.
Втім, насправді безпосередньо від вибуху четвертого енергоблоку загинули двоє людей. У США не могли повірити в таку інформацію, враховуючи масштаби руйнування, які вони спостерігали. На думку американських розвідників, враховуючи масштаб інциденту, більшість персоналу повинні були відразу евакуювати. Насправді, після вибуху персонал залишався на робочих місцях.
“... склад рятувальної команди мав би змінюватися в міру того, як серйозність інциденту ставала більш очевидною”, — йдеться в доповіді.
Його автор також зазначив, що, крім нових членів рятувальної команди, на місце повинні були прибути бригадири з інших підрозділів, щоб забезпечити правильні дії для уникнення подальшої катастрофи.
Варто нагадати, що автора серіалу “Чорнобиль” непокоїть ситуація навколо вибуху у Росії.