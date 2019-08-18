Соединенные Штаты рассекретили свой первый отчет разведки о Чернобыльской катастрофе

КИЕВ. 18 августа. УНН. Национальный архив безопасности США рассекретил часть документов, связанных с аварией на ЧАЭС. Из них понятно, что в первые дни после взрыва разведка США сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв и была убеждена, что персонал эвакуировали сразу после катастрофы, передает УНН.