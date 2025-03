Автора серіалу "Чорнобиль" непокоїть ситуація навколо вибуху у Росії

Сценарист розмістив у себе новину видання The Daily Beast про те, що Росія визнала вибух малого ядерного реактора на випробуваннях ракети, і написав: "Те, що вони нарешті визнали, жахливо, мене набагато сильніше непокоїть те, чого вони нам досі не кажуть", - написав Мейзін.

Нагадаємо, вибух російської ракети "Буревісник" на ядерному паливі викликав у Трампа занепокоєння щодо стану повітря - і водночас упевненість, що США мають кращі технології. Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Вибух російської ракети Skyfall (назва ракети "Буревісник" за класифікацією НАТО) викликає занепокоєння щодо стану повітря навколо обʼєкта та далеко за його межами. Негаразд!", - зауважив президент США.

Він додав, що Сполучені Штати роблять власні висновки з вибуху внаслідок невдалого випробування ракети.

"У нас є схожі, але більш розвинені технології", - написав він.

Американські експерти в області ядерних технологій заявили, що вони підозрюють, що вибух і викид радіації на півночі Росії стався під час випробувань крилатої ракети з ядерними двигунами, про які президент Володимир Путін заявляв в минулому році.

What they are finally admitting is terrible, but I am far more concerned about we are still not being told. https://t.co/d3OD4S6neJ

— Craig Mazin (@clmazin) August 12, 2019