Автора сериала "Чернобыль" беспокоит ситуация вокруг взрыва в России

Сценарист разместил у себя новость издания The Daily Beast о том, что Россия признала взрыв малого ядерного реактора на испытаниях ракеты, и написал: "То, что они наконец признали, ужасно, меня гораздо сильнее беспокоит то, что они нам до сих пор не говорят", - написал Мейзин.

Напомним, взрыв российской ракеты "Буревестник" на ядерном топливе вызвал у Трампа беспокойство о состоянии воздуха - и одновременно уверенность, что у США лучшие технологии. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Взрыв российской ракеты Skyfall (название ракеты" Буревестник "по классификации НАТО) вызывает беспокойство относительно состояния воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!", - отметил президент США.

Он добавил, что Соединенные Штаты делают собственные выводы из взрыва вследствие неудачного испытания ракеты.

"У нас есть похожие, но более развитые технологии", - написал он.

Американские эксперты в области ядерных технологий заявили, что они подозревают, что взрыв и выброс радиации на севере России произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерными двигателями, о которых президент Владимир Путин заявлял в прошлом году.

What they are finally admitting is terrible, but I am far more concerned about we are still not being told. https://t.co/d3OD4S6neJ

- Craig Mazin (@clmazin) August 12, 2019