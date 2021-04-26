СБУ розсекретила документи про аварію на ЧАЕС: серед них перша доповідь про катастрофу

Деталі

“Державний архів Служби безпеки України публікує секретні документи КДБ: найпершу доповідь „наверх“ про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип’яті та прилеглих районів”, — вказано у повідомленні СБУ.

З документів, які стали загальнодоступними відомо, що:



Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, у 1982 році на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним “здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток”. У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках.



У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалась “в 60 разів вища, ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі”.



Після аварії радянська влада шукала різні “теорії змови”, але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік “неблагонадійних” жителів Прип’яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також “сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується за кордон”. А згодом з’являються документи, що “націоналісти” хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою “агентурної мережі у Києві”, щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.



8 липня 1986 року з’явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.



У жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П’єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип’яті. Проте в секретній доповіді КДБ звітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.



У СБУ також додали, що: “Більше фактів про аварію можна дізнатися у двох збірках „Чорнобильське досьє КҐБ“, підготованих Архівом СБУ та Українським інститутом національної пам’яті”.

Додамо, що у серпні 2019 року Сполучені Штати розсекретили свій перший звіт розвідки про Чорнобильську катастрофу.

Довідка

Аварія на Чорнобильській АЕС, розташованій у Київській області України, сталася 26 квітня 1986 року. Під час випробувань турбогенератора на четвертому енергоблоці станції сталися вибух і пожежа, що призвели до найбільшої катастрофи в історії атомної енергетики. В результаті викиду радіоактивних матеріалів близько 600 осіб з числа персоналу станції і пожежників отримали високі дози опромінення, 28 з них померли протягом 1986 року.

Радіоактивного забруднення зазнали більше 200 тис. кв. км, з них 70% — на території України, Білорусі та Росії. Найбільш забруднені були північні райони Київської і Житомирської областей тодішньої Української РСР, Гомельська область Білоруської РСР і Брянська область РРФСР. Радіоактивні опади випали навіть у Ленінградській області, Мордовії і Чувашії. Згодом забруднення було відзначено в арктичних областях СРСР, Норвегії, Фінляндії та Швеції. У ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тис. осіб.