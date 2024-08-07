Правоохранители разоблачили еще одного информатора фсб, который корректировал воздушные удары страны-агрессора по Николаевщине. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Подозреваемый - 53-летний строитель, который находился на связи с блогером-агентом фсб Сергеем Лебедевым (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в Донецке.

Следователи выяснили, что по координатам мужчины оккупанты готовили новую комбинированную атаку на областной центр с использованием дронов-камикадзе типа "Ланцет" и крылатых ракет.

Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники Сил обороны. Также российская спецслужба планировала получить от фигуранта локации ПВО, в частности мобильных огневых групп, которые обороняют портовый город.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Правоохранители выяснили, что именно через "Лохматого" корректировщик получал указания российской спецслужбы разведывать пункты базирования украинских войск.

Для этого соратник "Лохматого" объезжал территорию областного центра и прилегающую местность, где отслеживал геолокации Сил обороны. Одновременно он пытался "втемную" выпытывать информацию о ВСУ у жителей общины, которым выполнял заказы на ремонтные работы.

В СБУ добавляют, что полученные сведения злоумышленник отображал на гугл-карте в виде отметок украинских объектов для отправки "отчета" фсб.

Напомним

Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-пушечные удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.