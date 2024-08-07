Киев • УНН
53-летний строитель передавал ФСБ данные о расположении украинских войск в Николаеве. Он готовил координаты для атаки дронами и ракетами, за что ему грозит до 12 лет заключения.
Правоохранители разоблачили еще одного информатора фсб, который корректировал воздушные удары страны-агрессора по Николаевщине. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Подозреваемый - 53-летний строитель, который находился на связи с блогером-агентом фсб Сергеем Лебедевым (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в Донецке.
Следователи выяснили, что по координатам мужчины оккупанты готовили новую комбинированную атаку на областной центр с использованием дронов-камикадзе типа "Ланцет" и крылатых ракет.
Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники Сил обороны. Также российская спецслужба планировала получить от фигуранта локации ПВО, в частности мобильных огневых групп, которые обороняют портовый город.
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Дополнение
Правоохранители выяснили, что именно через "Лохматого" корректировщик получал указания российской спецслужбы разведывать пункты базирования украинских войск.
Для этого соратник "Лохматого" объезжал территорию областного центра и прилегающую местность, где отслеживал геолокации Сил обороны. Одновременно он пытался "втемную" выпытывать информацию о ВСУ у жителей общины, которым выполнял заказы на ремонтные работы.
В СБУ добавляют, что полученные сведения злоумышленник отображал на гугл-карте в виде отметок украинских объектов для отправки "отчета" фсб.
Напомним
Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-пушечные удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.