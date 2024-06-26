Готував ракетні удари рф по Буковині: затримано російського інформатора
Київ • УНН
Служба безпеки затримала на Буковині 36-річного російського інформатора, який готував ракетні удари та удари з безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури та намагався приєднатися до російських окупаційних угруповань.
Служба безпеки затримала російського інформатора на Буковині. Він готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угруповань рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави,
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Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України. Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.
Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби рф.Також зрадник писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України. Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом.
Співробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо
СБУ знешкодила мережу прокремлівських агітаторів, які діяли в різних регіонах України, зокрема одесита, який контактував з російським генералом, київського агітатора, який видавав себе за журналіста, працівника Черкаської залізниці, який поширював дезінформацію, та двох полтавських агітаторів, які прославляли "русскій мір" у соціальних мережах.