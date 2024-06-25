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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Викрито 5 проросійських агітаторів: один з них контактував з генералом рф

Київ • УНН

 • 69791 перегляди

СБУ знешкодила мережу прокремлівських агітаторів, які діяли в різних регіонах України, зокрема одесита, який контактував з російським генералом, київського агітатора, який видавав себе за журналіста, працівника Черкаської залізниці, який поширював дезінформацію, та двох полтавських агітаторів, які прославляли "русскій мір" у соціальних мережах.

Викрито 5 проросійських агітаторів: один з них контактував з генералом рф

Служба безпеки нейтралізувала нову мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Один із зловмисників уже отримав реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що поплічники агресора вихваляли окупаційні угруповання рф, виправдовували їхні воєнні злочини та закликали до захоплення всієї території України.

На Одещині: за матеріалами СБУ 6 років тюрми отримав прихильник рашизму, який перебував на постійному зв’язку з генерал-полковником Ігорем Ільяшем – заступником директора росгвардії.

Як встановило розслідування, засуджений товаришував з ним ще з юних років, коли вони разом проживали в Одесі.

Під час телефонних розмов з Ільяшем він закликав до захоплення міста та всієї території України.

Крім того фігурант "зливав" російському генералу актуальну інформацію про наслідки ворожих ударів по обласному центру.

У Києві: викрили ворожого агітатора, який поширював прокремлівські наративи під виглядом журналіста та правозахисника. Він закликав ухилятися від мобілізації та намагався дискредитувати Сили безпеки та оборони.

Для цього створював на вулицях міста та в громадських приймальнях держустанов штучні конфліктні ситуації з правоохоронцями та військовими.

Свої провокації зловмисник записував на камеру мобільного телефону. Потім це відео викладав на Ютуб-каналі та власних сторінках у соцмережах із загальною аудиторією понад 12 тис. користувачів.

У Черкаській області: на підривній діяльності викрито працівницю місцевого підрозділу Укрзалізниці. Фігурантка поширювала кремлівські фейки про війну рф проти України серед своїх колег та знайомих.

Серед іншого – вона героїзувала окупантів та поширювала дезінформацію про військовослужбовців Сил оборони.За даними слідства, жінка переїхала на Черкащину з тимчасово окупованої частини території Луганської області навесні 2022 року.

Згодом вона почала шукати способи виїзду до країни-агресора, де у неї проживали родичі, які підтримували повномасштабне вторгнення рф.

На Полтавщині: викрито ще двох ворожих агітаторок, які на власних сторінках у соцмережах підтримували окупацію України. Також у своїх дописах фігурантки намагалися дискредитувати Сили оборони та глорифікували "руський мір".

За викритими фактами тривають розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала у Дніпрі російського колаборанта, він передавав ворогу геолокації ЗСУ та публічно закликав до захоплення влади в Україні.

Ольга Розгон

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