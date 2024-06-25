Служба безопасности нейтрализовала новую сеть прокремлевских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Один из злоумышленников уже получил реальный срок заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что приспешники агрессора восхваляли оккупационные группировки рф, оправдывали их военные преступления и призывали к захвату всей территории Украины.

В Одесской области: по материалам СБУ 6 лет тюрьмы получил сторонник рашизма, который находился на постоянной связи с генерал-полковником Игорем Ильяшем - заместителем директора росгвардии.

Как установило расследование, осужденный дружил с ним еще с юных лет, когда они вместе проживали в Одессе.

Во время телефонных разговоров с Ильяшем он призывал к захвату города и всей территории Украины.

Кроме того фигурант "сливал" российскому генералу актуальную информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру.

В Киеве: разоблачили вражеского агитатора, который распространял прокремлевские нарративы под видом журналиста и правозащитника. Он призывал уклоняться от мобилизации и пытался дискредитировать Силы безопасности и обороны.

Для этого создавал на улицах города и в общественных приемных госучреждений искусственные конфликтные ситуации с правоохранителями и военными.

Свои провокации злоумышленник записывал на камеру мобильного телефона. Затем это видео выкладывал на Ютуб-канале и собственных страницах в соцсетях с общей аудиторией более 12 тыс. пользователей.

В Черкасской области: на подрывной деятельности разоблачили работницу местного подразделения Укрзализныци. Фигурантка распространяла кремлевские фейки о войне рф против Украины среди своих коллег и знакомых.

Среди прочего - она героизировала оккупантов и распространяла дезинформацию о военнослужащих Сил обороны. По данным следствия, женщина переехала в Черкасскую область с временно оккупированной части территории Луганской области весной 2022 года.

Впоследствии она начала искать способы выезда в страну-агрессора, где у нее проживали родственники, которые поддерживали полномасштабное вторжение рф.

На Полтавщине: разоблачили еще двух вражеских агитаторов, которые на собственных страницах в соцсетях поддерживали оккупацию Украины. Также в своих сообщениях фигурантки пытались дискредитировать Силы обороны и глорифицировали "русский мир".

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним

Служба безопасности задержала в Днепре российского коллаборанта, он передавал врагу геолокации ВСУ и публично призывал к захвату власти в Украине.