Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-дронов удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Фигурантом оказался 36-летний житель Черновцов, который два года скрывался дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы подтвердить преданность расизму, мужчина в эфире российской чат-рулетки показательно поджег государственный флаг Украины. После этого предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.

Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал один из российских видеочатов, который контролируют спецслужбы рф.Также Предатель писал в прокремлевских пабликах о своем желании присоединиться к рядам российских боевиков, чтобы воевать против Украины. Для конспирации в интернете фигурант использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом.

Сотрудники СБУ заблаговременно установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его. Во время обысков в доме задержанного изъято 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флеш-накопители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (законченное покушение на совершение государственной измены, совершенной в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним

СБУ обезвредила сеть прокремлевских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины, в частности одессита, который контактировал с российским генералом, киевского агитатора, который выдавал себя за журналиста, работника Черкасской железной дороги, который распространял дезинформацию, и двух полтавских агитаторов, которые прославляли "русский мир" в социальных сетях.