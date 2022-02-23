СБУ о чрезвычайном положении: решение является необходимым и взвешенным

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“Решение властей временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины является необходимым и взвешенным. Эскалация на востоке сопровождается попытками расшатать общество через панические настроения, кибератаки, информационно-психологические операции, активизацию российских агентов влияния и диверсионных групп и тому подобное. Все эти дестабилизационные факторы находятся под особым вниманием СБУ. И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны”, - говорится в сообщении.

Детали

СБУ обратила внимание на то, что введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены, поскольку каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности.

Также отмечается, что нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков. Как только в режиме ЧП не будет необходимости - он будет отменен.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Также сообщали, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводят указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины. То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, является не введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.