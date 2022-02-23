СБУ про надзвичайний стан: рішення є необхідним та виваженим
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рішення влади щодо запровадження режиму надзвичайного стану в Україні є необхідним та виваженим. Це надає додаткові інструменти для нейтралізації кібератак та покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку. Про це йдеться в офіційній заяві Служби безпеки України, пише УНН.
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“Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим. Ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
СБУ звернула увагу на те, що введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані, тому що кожен регіон України має свою безпекову специфіку.
Також наголошується, що немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків. Як тільки у режимі НС не буде необхідності - його буде відмінено.
Додамо
Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Також повідомляли, що після рішення РНБО ВР сьогодні може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводять указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Тобто рішення РНБО, яке сьогодні було оприлюднене, ще не є запровадженням НС, а лише підставою для того, аби глава держави вніс відповідний указ на розгляд нардепів.