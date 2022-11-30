СБУ пришла с обысками в монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
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«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье. Мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в частности, учитывая вооруженную агрессию рф, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Так, при непосредственном участии представителей церкви правоохранители:
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- проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;
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- осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
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Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и производятся для:
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- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира»;
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- недопущения использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;
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- обезопасения населения от провокаций и террористических актов.
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«Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», - информирует СБУ.
Дополнение
22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в Ровенской области на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. СБУ сообщила, что нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и «сомнительных» граждан рф во время мер по безопасности в помещениях УПЦ (МП), в частности, в Киево-Печерской Лавре и в Ровенской области.
Также СБУ во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии украинской православной церкви московского патриархата обнаружила склады с прокремлевской литературой, переписку с методиками от российских кураторов и документы, подтверждающие наличие гражданства россии.
Позже сотрудники СБУ вместе с полицейскими нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер по безопасности на территории Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.