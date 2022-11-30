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СБУ пришла с обысками в монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП

СБУ пришла с обысками в монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП

Киев • УНН

 • 1025195 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье. Мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, учитывая вооруженную агрессию рф, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Так, при непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

  • проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и производятся для:

  • проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира»;
  • недопущения использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;
  • обезопасения населения от провокаций и террористических актов.

«Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», - информирует СБУ.

Дополнение

22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в Ровенской области на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. СБУ сообщила, что нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и «сомнительных» граждан рф во время мер по безопасности в помещениях УПЦ (МП), в частности, в Киево-Печерской Лавре и в Ровенской области.

Также СБУ во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии украинской православной церкви московского патриархата обнаружила склады с прокремлевской литературой, переписку с методиками от российских кураторов и документы, подтверждающие наличие гражданства россии.

Позже сотрудники СБУ вместе с полицейскими нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер по безопасности на территории Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.

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