СБУ прийшла у Почаївську духовну семінарію: знайдено антиукраїнські матеріали

Деталі

За даними СБУ, знайшли літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. У матеріалах стверджують, що Україна – нібито штучно створена держава.

Також виявили брошури та книжки ксенофобського, ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Як зазначили, більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

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Цитата

“Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи. За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як писав УНН, Служба безпеки України під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії української православної церкви московського патріархату виявила склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф.