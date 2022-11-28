СБУ пришла в Почаевскую духовную семинарию: найдены антиукраинские материалы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицейскими обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным СБУ, нашли литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность. В материалах утверждают, что Украина – якобы искусственно созданное государство.
Также были обнаружены брошюры и книги ксенофобского, ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях. Как отметили, большинство литературы – авторства российских деятелей при издательстве российских типографий.
Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики "большого войска Донского", обнаруженного в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.
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Цитата
"Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Все они направлены на соответствующие независимые экспертизы. По результатам этих исследований будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия", – говорится в сообщении.
Напомним
Как писал УНН, Служба безопасности Украины во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии украинской православной церкви московского патриархата обнаружила склады с прокремлевской литературой, переписку с методиками от российских кураторов и документы, подтверждающие наличие гражданства России.